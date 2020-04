Milenkovic: “In Italia si vive senza stress, mi piace questo stile di vita. Grazie alla Fiorentina ho coronato un sogno”

Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato così alla trasmissione serba Biljana za vas: “Mi piace lo stile di vita in Italia, letteralmente senza stress. Non ci sono mai problemi irrisolvibili, vengono risolti tutti work in progress. La cosa che amo più dell’Italia è il calcio, è il motivo per cui sono venuto qua. Gioco in uno dei campionati più competitivi al mondo, il sogno di ogni ragazzo quando inizia ad a giocare. Coronavirus? Vorrei dire alla gente di non perdere neanche un giorno senza imparare qualcosa di nuovo, leggere, esplorare, lavorare su se stessi. Se faremo così ci sentiremo più belli. Vorrei che tutti trascorressero più tempo possibile con la propria famiglia, con i propri cari”.