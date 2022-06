Milenkovic-Inter, ecco quando potrebbe concretizzarsi l’operazione

L’Inter ha in mano Nikola Milenkovic. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il difensore serbo della Fiorentina è pronto a trasferirsi a Milano ma l’operazione si concretizzerà solo dopo la cessione di Milan Skriniar da parte dei nerazzurri.

In tal senso, i passi avanti nell’operazione col Paris Saint Germain sono novità importanti anche per i viola: in Francia parlano di un’offerta del PSG intorno ai 60 milioni (bonus esclusi), con l’Inter che proverà a tirare su il prezzo in questi giorni e, dopo il completamento dell’operazione, si getterà su Bremer del Torino e poi successivamente su Milenkovic, che potrebbe sostituire anche Stefan De Vrj, su cui si è rifatto sotto il Manchester United.