Milenkovic intoccabile e c’è spazio anche per Vlahovic: la Serbia pareggia in Ungheria

Serata di Nations League anche per altri due calciatori della Fiorentina: i due serbi, Vlahovic e Milenkovic. La squadra slava era impegnata in Ungheria, in uno dei gironi di seconda serie, ed ha pareggiato per 1-1: in campo da titolare il difensore viola, che ha giocato tutta la partita. Ultimi undici minuti invece per l’attaccante, alla sua terza presenza ma in attesa della prima da titolare. Gol serbo firmato da Radonjic al 17′ e pareggio di Kalmar al 39′.

