Milenkovic: “Italiano fondamentale per la mia scelta, è ambizioso ed ha le idee chiare. Finire la carriera a Firenze? Presto per dirlo ma…”

Prosegue la conferenza di Nikola Milenkovic. Il classe ’97 serbo analizza l’importante scelta fatta e conferma l’ottimo rapporto con Italiano: “Mi sento cresciuto come uomo e calciatore, sotto ogni punto di vista. Mi sento un leader e devo aiutare tutti i nuovi ad integrarsi”.

Il difensore ex Partizan continua: “Ho fatto una scelta importante per il futuro, prendendo più tempo per pensare. Dentro di me ho sentito che volevo di più. E’ un momento molto importante per la mia carriera, è presto per dire se finirò la carriera qua, ma mi trovo molto bene, questo è sicuro. Italiano è un vincente, tira fuori il meglio di noi. Un martello con idee chiare, ambizioso. Importantissimo per me. Ringrazio i tifosi per gli abbonamenti, sono il 12esimo uomo, il Franchi sarà una bolgia”.