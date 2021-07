Milenkovic: “Italiano ha tante idee nuove: ci vorrà un po’ di tempo per mettere tutto in pratica”

Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato durante l’evento di questa sera al Viola Village. Queste le sue parole: “Vorrei continuare su quanto detto da dusan, giocare con stadi vuoti è pesante. Senza tifosi è veramente difficile giocare. ci mancate tanto speriamo di vederci presto. Questi 7 giorni sono andati molto bene: stiamo proviamo le cose che ci propone il mister, ci conosciamo ancora poco e un po di tempo ancora ci vorrà per mettere tutto in pratica. Il mister ha portato idee nuove, un calcio moderno con difesa alta e tanto possesso di palla. Ci mettiamo a sua disposizione per capire più veloce possibile quello che ci chiede, sia in fase ofensiva che difensiva. Il gol piu bello? Quello piu bello è sicuramente fatto col Chievo da fuori area in un 6 a 1 di qualche anno fa. Con chi sono in camera? Con Dusan, è da quando giocavamo al Partizan che siamo sempre insieme in camera. Chi ha detto che sono smemorato? Non è vero è una bugia. L’europeo? L’Italia ha giocato un bellissimo calcio, ha meritato di vincere il torneo”.