Milenkovic, Jovic (e Vlahovic) non bastano: la Serbia finisce ultima ed esce ai gironi del Mondiale

Si sono appena concluse le ultime due partite della fase a gironi di Qatar 2022. Il Camerun ha sconfitto a sorpresa il Brasile per 1-0 col gol di Aboubakhar, mentre la Serbia ha perso 3-2 dopo una gara rocambolesca contro la Svizzera.

Negativa, sicuramente insufficiente, la prova di Nikola Milenkovic, distratto e sempre troppo alto con la linea (come già successo contro il Camerun). Colpevole, inoltre, nel gol del 2-2 elvetico quando ha subito un tunnel. A niente è servita la rete di Vlahovic, che nel secondo tempo è stato anche sostituto da Jovic, il quale non è riuscito a produrre occasioni da gol. Da segnalare, nel finale, il nervosismo di Milenkovic, ammonito per aver spintonato un avversario.

Nell’altra partita del girone, in cui ha fatto il personale esordio in un Mondiale l’ex viola Pedro, il Brasile è stato sconfitto dal Camerun. Decisiva la rete di Aboubakhar, poi espulso in occasione del gol. Classifica finale del girone G che quindi recita: Brasile 6, Svizzera 6, Camerun 4, Serbia 1.