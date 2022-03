Milenkovic: “La passione che Firenze prova per la Fiorentina mi carica. Ho rinnovato perché ho visto potenzialità in questa squadra”

Sui social della Fiorentina ha parlato Nikola Milenkovic al Fiorentina Weekly. Queste le sue parole:

” Domenica sarà importante tornare a vincere contro il Bologna, sono convinto che i tifosi viola ci daranno una grande mano. Nella mia carriera ho incontrato tanti attaccanti bravi, ma non mi sbilancio sul chi sia il più difficile da marcare. Quando ho visto la palla entrare a Bergamo ho provato un’emozione incredibile. Con il mister ho un rapporto molto buono e aperto. Sono molto disponibile a fare tutto quello che mi chiede. Mi sento molto bene e sono contento”.

E ancora: “Ho rinnovato con la Fiorentina perché ho visto un grande gruppo con grandi prospettive. Mi piace molto la passione che c’è per la squadra da parte di Firenze. Sento la spinta dei tifosi quando gioco. Dobbiamo affrontare il Bologna come abbiamo affrontato le ultime tre partite. dobbiamo sfruttare meglio le occasioni. Se giochiamo così non dobbiamo avere paura di niente”.