Milenkovic: “Le critiche ci hanno dato fastidio, ma ora dobbiamo puntare nuovamente in alto. Prima del gol ho parlato con Kouame e gli ho detto…”

Secondo gol di fila per Nikola Milenkovic. Quello realizzato alla Sampdoria, ha consentito alla Fiorentina di chiudere la gara.

Ma com’è nata questa rete? “Ho detto a Kouame di andare davanti a tutti – ha dichiarato Milenkovic a DAZN – così se fosse arrivata una palla corta l’avrebbe potuta spizzare di testa e avrebbe anche portato via un uomo. Cosa che mi ha permesso di essere più libero. E proprio questo è successo”.

Poi il difensore ha aggiunto: “Ultimamente stiamo facendo molto bene e sono contento di questo. Io sto facendo il massimo per aiutare questa squadra, ma la nostra vera forza è il gruppo. Con la nostra unità e la nostra grinta siamo riusciti a portare a casa i tre punti, anche se non siamo stati bellissimi”.

Diverse critiche sono arrivate alla squadra per il rendimento avuto all’inizio della stagione: “Ci hanno dato fastidio sicuramente, ma nel calcio ci sono i periodi. Eravamo in ritardo di punti in campionato, ora abbiamo cominciato a farli e speriamo di continuare così. Mondiale? Mi sento bene, ma sono ancora concentrato sulla Fiorentina, dobbiamo muovere la classifica e puntare in alto”.