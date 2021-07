Milenkovic, l’unica pista concreta porta in Inghilterra, ma siamo ad un’offerta troppo bassa per la Fiorentina. La posizione delicata del club viola

O questa estate o c’è il rischio di poterlo perdere a zero euro l’anno prossimo. La Fiorentina è in una posizione delicata con Nikola Milenkovic.

Il giovane difensore serbo è ad un anno dalla scadenza del proprio contratto ed è molto difficile che possa arrivare un accordo per il rinnovo.

Per questo motivo, l’intento è quello di cederlo. Ma, secondo quanto riportato da La Nazione, l’unico sondaggio concreto è stato del Tottenham che ha offerto una cifra bassa rispetto a quelli che sono i desideri del club gigliato.

Possibile che le parti tornino a sentirsi, ma non prima del 20-25 luglio. Alternative di mercato? Per il momento non ci sono. Senza di queste la Fiorentina dovrebbe iniziare a prendere in considerazione la strada del rinnovo, sempre che vi sia disponibilità dall’altra parte.