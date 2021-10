Milenkovic: “Manchiamo sempre nell’ultimo pezzo di campo ma non meritavamo di perdere. Crediamo nel lavoro di Italiano”

Non convinto del risultato il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic che parla così al media ufficiale viola:

“Abbiamo fatto una buona prova stasera, siamo venuti a giocare la nostra partita. Abbiamo cercato di giocare e tenere il pallone, abbiamo concesso poco alla Lazio e sono riusciti a fare gol lo stesso. Non meritavamo di perdere per come abbiamo interpretato la gara. Dobbiamo guarda alla prossima e credere in quello che facciamo. Ognuno ci mette il suo mattoncino, però non siamo riusciti a portare a casa punti e siamo arrabbiati per questo. Cosa ci manca? Nell’ultimo pezzo di campo possiamo concretizzare un po’ meglio le giocate. Siamo arrivati agli ultimi metri ma non abbiamo affondato. In fase difensiva abbiamo fatto un bel lavoro, siamo stati sempre alti. Poi abbiamo perso in modo non meritato. Archiviamo questa partita e pensiamo già alla prossima, crediamo nel lavoro del mister, possiamo migliorarci e fare grandi cose”.