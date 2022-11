Milenkovic nega almeno tre gol ma non basta: il Brasile supera la Serbia. Jovic resta a guardare

Si è da poco concluso l’incontro fra Brasile e Serbia, terminato sul punteggio di 2-0 grazie ad una doppietta di Richarlison. Il primo su una ribattuta, il secondo con una splendida semirovesciata.

Nikola Milenkovic protagonista nel primo tempo di un intervento provvidenziale su Vinicius JR del Real Madrid. Prima si colpisce da solo in faccia ma poi compie un recupero monstre riuscendo ad evitare che l’attaccante brasiliano possa battere Milinkovic-Savic da due passi. In generale, un primo tempo di personalità, giocato da braccetto di destra della difesa a 3, per il centralone viola.

Migliore in campo per distacco dei suoi, l’ultimo ad arrendersi nonostante sia stato abbandonato dai suoi compagni, rinunciatari dopo il 2-0. Da segnalare anche l’ex viola Vlahovic subentrato malissimo in campo, apportando un contributo nulla alla sua squadra. Luka Jovic, invece, è rimasto tutto il tempo in panchina.