Milenkovic nel mirino dell’Inter, ma l’offerta che potrebbe far vacillare la Fiorentina…

L’Inter valuta Tiago Djalò del Lille e Perr Schuurs del Torino, ma é il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic il nome sul quale si stanno concentrando le attenzioni di Piero Ausilio. Come scrive Calciomercato.com, tra le tante, quella che porta al difensore serbo è certamente la pista più concreta.

I nerazzurri sono d’accordo da tempo con l’agente Fali Ramadani su quelle che dovranno essere le linee economiche e temporali del contratto, ora c’è da superare l’ostacolo più difficile: convincere la Fiorentina a cedere il proprio miglior difensore a una cifra inferiore ai 30 milioni richiesti la scorsa estate. La missione é già in programma e resta solo da capire se verrà avviata per questa sessione di mercato invernale o per la prossima estiva.