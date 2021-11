Milenkovic: “Non credo che siamo ancora consapevoli di quello che abbiamo fatto. Una grande impresa, ci sono voluti coraggio e intelligenza”

La grande festa per la qualificazione ai Mondiali in Qatar prosegue per i giocatori della Serbia. Il difensore della nazionale dell’ex Jugoslavia e della Fiorentina, Nikola Milenkovic ha commentato la vittoria ottenuta contro il Portogallo, dicendo: “Non credo che siamo ancora consapevoli di quello che abbiamo fatto. La squadra e lo staff professionale ci hanno creduto fin dall’inizio. Grazie alle persone che sono venute a Lisbona, grazie alla nazione, questa è una vittoria per loro”.

Poi ha aggiunto: “Questa è una grande impresa. C’è voluto coraggio e intelligenza per vincere una partita come questa. Abbiamo giocato un grande calcio per tutte le qualificazioni, sarebbe stato un peccato se non avessimo vinto”.