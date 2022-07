“Milenkovic non è una priorità per la Juventus. Se Pogba ci sarà con la Fiorentina dipenderà dall’operazione”

A Radio Toscana il giornalista di Tuttosport Filippo Cornacchia ha parlato dell’ipotesi Juventus per Nikola Milenkovic: “In questo momento il difensore della Fiorentina non è una priorità per la Juventus, che in difesa si è tutelata con l’acquisto di Bremer. Al massimo il serbo potrà essere un’occasione di fine mercato, ma non dobbiamo dimenticarci che i bianconeri hanno in rosa anche Rugani che rappresenta un’alternativa ai titolari più che affidabile. Sul difensore della Fiorentina al momento è sicuramente in vantaggio l’Inter”.

E poi su Pogba, che a causa dell’infortunio potrebbe saltare anche la Fiorentina alla quinta giornata, ha aggiunto: “Sicuramente il giocatore si sottoporrà a un intervento. Molto dipenderà dalla buona riuscita di quest’ultimo, solo dopo l’operazione si potranno stabilire con maggiore certezza i tempi di recupero. Vlahovic? Già lo scorso è stato il suo anno, alla fine ha segnato più di venti gol tra Fiorentina e Juventus“.