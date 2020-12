Milenkovic: “Non meritavamo di perdere e abbiamo dato tutto. Andiamo a casa non soddisfatti”

Le parole del difensore Nikola Milenkovic arrivano anche all’house organ della Fiorentina: “Un gol importante per noi, era fondamentale non perdere, volevamo vincere a tutti i costi e abbiamo dato tutto. Non avremmo meritato di perdere, spero che questo punto ci dia più forza, non siamo soddisfatti però per come si era la partita ci va bene anche questo punto. Messaggio di forza? Sì, la squadra ha dimostrato che non vuole perdere, volevamo tre punti e non ci siamo riusciti ma abbiamo dato il massimo”.

