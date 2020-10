Milenkovic non rinnoverà il proprio contratto: Via la prossima estate. Ecco perché la Fiorentina ha deciso di anticipare i tempi dell’arrivo di Martinez Quarta

La Fiorentina ha deciso di anticipare l’arrivo di Martinez Quarta: il difensore del River Plate ieri ha completato le visite mediche n Argentina visti i tempi molto stretti che c’erano per chiudere l’operazione.

La Gazzetta dello Sport scrive che la Fiorentina sa che Milenkovic è rimasto, ma non rinnoverà il proprio contratto (in scadenza il 2022). Quindi la prossima estate un suo trasferimento è praticamente una certezza per non perdere il serbo a costo zero. Per questo motivo era meglio quindi inserire Quarta il prima possibile.