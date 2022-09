Milenkovic orizzonte capitan futuro

Nikola Milenkovic è ormai un pezzo irrinunciabile della Fiorentina per personalità e per tutto quello che riesce a garantire sotto il profilo dell’affidabilità, della grinta e in marcatura sull’attaccante avversario. A dire il vero la Fiorentina è già ripartita da Milenkovic e l’ha fatto poche settimane fa sottoscrivendo un nuovo contratto che adesso ha come termine giugno 2027, ben diverso dal rinnovo annuale dell’estate 2021 che sembrava invece annunciare una partenza in quella da poco terminata.

Niente di tutto questo: il difensore serbo è stato uno dei migliori della formazione di Italiano capace di conquistare il settimo posto e il ritorno in Europa, e le cose sono cambiate al punto tale da favorire un “patto” tra le parti di lunga durata e già oggi si può immaginare Nikola Milenkovic come “capitan futuro” della Fiorentina. Quello che conta, però, adesso è il recupero per affrontare il nuovo tour de force: che disegnerà la classifica della squadra viola alla sosta e deciderà il prosieguo oppure no del cammino in Europa. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.