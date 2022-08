Milenkovic: parole d’amore che infiammano il cuore dei tifosi viola

Si è conclusa ieri, nel migliore dei modi, la telenovela Milenkovic: ha vinto la Fiorentina, con il rinnovo del contratto da parte del serbo fino al 2027. Oggetto di mercato, Milenkovic ha sempre dimostrato la massima serietà in allenamento quasi come se le voci che ogni giorno lo vedevano pronto a firmare con altre squadra non lo scalfissero.

Il serbo è cresciuto a Firenze, si sente fiorentino e sapeva che non poteva lasciare la città da vigliacco. Vero, aveva un accordo con la società, ma hanno prevalso ambizioni, riconoscenza e amore verso la Fiorentina e il popolo viola rispetto a qualche milione in più. In fondo perché avrebbe dovuto lasciare un progetto tecnico in cui è un elemento centrale ed indispensabile? All’orizzonte c’è un mondiale da giocare e prima da conquistare sul campo e per farlo servono minuti nelle gambe e non diventare il rimpiazzo in qualche top club.

Milenkovic, giorno dopo giorno, ha capito che a Firenze era amato, mentre per altre squadre non era nemmeno la prima scelta. Ha preferito giocare, essere fedele a Italiano e alla Fiorentina. Forse il mondiale ha pesato non poco sulla sua valutazione, anche se dalle sue parole sembra aver avuto un ruolo marginale.

Parole, quelle d’amore per Firenze, quelle che certamente porteranno ai fatti perché Nikola è fatto così: silenzioso, sempre a disposizione della squadra, leader con i compagni e sempre più immagine e protagonista di questo ciclo della Fiorentina.

Ieri Milenkovic è riuscito a far emozionare più di un tifoso viola. Il serbo ha parlato con il cuore in mano. Parole semplici, dirette e soprattutto sincere. A Firenze non si vince ogni anno lo Scudetto e quello che vogliono davvero i tifosi della Fiorentina è vedere giocatori coinvolti emotivamente in tutto quello che significa “lottare per la maglia”, “dare tutto in campo”.

Milenkovic non poteva lasciare Firenze per andare all’Inter, figuriamoci alla Juventus. Già in troppi avevano preferito il bianconero ai colori viola e questo Nikola lo sapeva benissimo. Non poteva tradire chi gli ha permesso di entrare nel calcio che conta e quei tifosi che lo hanno sempre accudito ed esaltato.

Il suo obiettivo è vincere a Firenze e con la Fiorentina: vuole conquistare la Champions e vincere la Conference League. Gli avversari sono avvisati, perché con un Milenkovic così la Fiorentina può davvero sognare in grande.