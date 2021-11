Milenkovic: “Più tempo passa, più forti diventeremo. Qua tutti vogliono tornare a giocare in Europa”

Intervistato da Reuters, il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic ha parlato anche di Vincenzo Italiano: “Ogni allenatore ha le sue idee precise da trasmettere ai giocatori. Italiano ha sicuramente portato un gioco molto offensivo e positivo. A volte corri dei rischi, ma ci sono anche molti vantaggi perché sei sempre nella metà campo avversaria e crei pericolo. Dopo 11 partite stiamo crescendo e migliorando da dove siamo partiti. Più tempo passa, più forti diventeremo“.

Poi ha continuato: “Serie A? Dura quest’anno, ci sono molte grandi squadre che lotteranno per i primi sette posti. Europa? È presto per parlarne, c’è tempo per migliorare. Certo, giocare in Europa era un obiettivo anche negli anni precedenti. Non si può nascondere: tutti a Firenze vogliono tornare a giocare in Europa”.