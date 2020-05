Milenkovic potrebbe non essere più una priorità sul mercato del Napoli: ecco perché

Nonostante le voci degli scorsi giorni, secondo le quali il Napoli aveva individuato nel difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic il probabile sostituto di Kalidou Koulibaly in caso di partenza, le scelte dei partenopei e in particolare dell’allenatore Rino Gattuso sembrano essere ben altre. Secondo quanto riferito da Sky Sport infatti il tecnico degli azzurri avrebbe dato massima priorità all’acquisto di due nuovi giocatori, ovvero un terzino sinistro di ruolo e un bomber di spessore. Il Napoli potrebbe quindi non effettuare nessun tentativo per il difensore viola senza prima aver individuato sul mercato questi due profili, anche se sul centrale gigliato comunque restano puntati gli occhi di altri club italiani e non soltanto.