Milenkovic resta un obiettivo dell’Inter, ma permane il “patto” con la Fiorentina

L’esperto di calciomercato di Sky Sport Luca Cilli ha dato alcuni aggiornamenti legati alla situazione di Nikola Milenkovic. Come FiorentinaNews.com vi ha raccontato in esclusiva questa mattina, negli ultimi due giorni i contatti tra la Fiorentina e l’entourage del giocatore si sono intensificati, con la presenza anche dell’allenatore viola che lo vorrebbe tenere a tutti i costi. Ecco la questione spiegata da Sky, che mette al centro l’Inter:

“Nikola Milenkovic resta un obiettivo dell’Inter. Al momento, il giocatore ha l’accordo con la Fiorentina. Infatti, la scorsa estate ha rinnovato il suo contratto e come riconoscenza è stato siglato una specie di patto. In caso di arrivo di un’offerta allettante per lui allora la Fiorentina l’avrebbe valutata. L’Inter è sul giocatore e lo stesso Milenkovic sarebbe d’accordo a trasferirsi in una big. La Viola aspetta una proposta dei nerazzurri”.