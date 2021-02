Milenkovic, Ribery e non solo: Prandelli sorride in vista della Sampdoria

Quella di ieri è stata un’ottima notizia in casa Fiorentina. A cominciare dal ricorso contro le due giornate di squalifica inflitte a Milenkovic, che è stato accolto dalla Corte sportiva d’Appello nazionale. Il difensore serbo, dunque, potrà scendere in campo domenica a Marassi contro la Sampdoria. In difesa torna a disposizione anche Caceres, che ha smaltito il problema alla schiena e tornerà tra i convocati. Grande abbondanza per Prandelli in difesa, viste anche le presenze di capitan Pezzella, Igor e Martinez Quarta.

Senza lo squalificato Amrabat, ci sarà Pulgar in cabina di regia con accanto il rientrante Castrovilli. Ottime notizie anche per Ribery, che ieri si è allenato in gruppo ed è pronto a tornare dal 1′ dopo il problema adduttore che l’ha escluso contro l’Inter. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, partirà ancora dalla panchina Callejon: nelle ultime tre partite della Fiorentina lo spagnolo non ha giocato nemmeno un minuto.