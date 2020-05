Milenkovic: “Ripartendo daremo gioia ai nostri tifosi. Vlahovic continuando a lavorare andrà lontano”

Il difensore serbo della Fiorentina, Nikola Milenkovic è intervenuto sul profilo Instagram della Fiorentina parlando di Vlahovic: “ Adesso sta bene, è contento di essere tornato a lavorare. A lui gli dico sempre che lavorando così andrà lontano”.

E sulla Voglia di giocare al Franchi: “Ho tanta voglia di giocare. Non potranno venire i tifosi ma noi abbiamo voglia di ripartire. Manca l’adrenalina che si sente prima della partita, tutte quelle emozioni che provi a inizio partita e quando vinci. Manca a noi ma anche ai tifosi, se ripartiremo daremo gioia ai nostri tifosi”.

E sul comportamento: “Mi preparo per ogni partita con un mio modo, voglio entrare in partita ad essere pronto. Studio tutti gli attaccanti che affronto e dopo la sfida riguardo le immagini per analizzare com’è andata”.