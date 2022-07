Milenkovic: Se la Fiorentina dovesse cederlo una percentuale andrebbe al Partizan Belgrado. Ecco di quanto si tratta

Se la Fiorentina dovesse cedere Nikola Milenkovic ad un’altra squadra, dovrebbe girare una percentuale al Partizan Belgrado, formazione dalla quale è stato acquistato il difensore nell’estate del 2017.

Di quanto si tratta? Il 5% per l’esattezza. Per dirla in soldoni, se dovesse essere di 15 milioni (cifra indicata non certo casualmente) il prezzo pattuito per la sua cessione, 750 mila euro finirebbero nelle casse del club della capitale serba.

La speranza di molti, a cominciare dal tecnico Italiano, è che il giocatore rimanga e formi nuovamente la coppia centrale titolare della squadra con Igor.