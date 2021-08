Milenkovic se ne va e Pezzella potrebbe seguirlo. Il primo ingresso è già pronto, un secondo innesto forte e affidabile

Quattro difensori centrali affidabili più un giovane (probabilmente Dalle Mura): questa è l’idea di base della Fiorentina per la retroguardia.

Al momento sono presenti Pezzella, Milenkovic, Quarta ed Igor, quindi numericamente ci saremmo già. Ma il serbo vuole andar via: ha un contratto in scadenza tra un anno e la Fiorentina da tempo gli ha promesso via libera (a patto di portare un’offerta congrua). Quindi, da qui al 31 agosto lo vedremo andarsene. Quanto a Pezzella, la situazione è complicata. Anche lui ha un solo anno di contratto e la permanenza non è scontata. Piace ad alcuni club spagnoli ed italiani e tutto può accadere.

Se partissero entrambi il primo ingresso sarà Nastasic (Schalke 04). L’accordo è pressoché totale ed il suo ritorno a Firenze diventerà realtà. C’è invece grande riserbo invece sull’altro eventuale innesto che, si legge su La Gazzetta dello Sport, dovrà essere molto forte, oltre che decisamente affidabile.