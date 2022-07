Milenkovic, sei stato nominato. La Fiorentina non dovrà farsi trovare impreparata

Quella di ieri è stata una giornata dove il nome del difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, è stato fatto spesso.

Il club viola ancora non ha ricevuto offerte ufficiali, ma l’Inter, come anticipato dall’AD Beppe Marotta, un tentativo per lui lo farà.

A quel punto la palla passerà al giocatore al quale è stato garantito di avere la possibilità di andarsene a determinate condizioni. Un gentlemen agreement che gli permette comunque di essere sostanzialmente padrone del proprio futuro.

Se il giocatore se ne andrà, la Fiorentina non dovrà farsi trovare impreparata per la sua sostituzione.