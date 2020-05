Milenkovic: “Siamo rimasti uniti come squadra. Sono pronto a dare il massimo”

Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic è intervenuto su Instagram parlando della ripartenza: “Sto davvero bene, abbiamo ricominciato ad allenarci, va bene. Stiamo lavorando per essere pronti quando tutto ripartirà e stare in casa due mesi non è facile”.

E ha aggiunto: “Dobbiamo fare molto per tornare in forma. E’ stata un’emozione bellissima tornare ad allenarsi perchè abbiamo ripreso a fare ciò che amiamo di più. Adesso non c’è molto il pallone, ma ciò che conta è esserci”.

E sul giocare: ” Sì, sarà duro ripartire con tante partite ma ho lavorato molto in questi due mesi per essere pronto a giocare. E’ stata dura allenarsi senza sapere la data della ripartenza, ma sono sicuro che saremo pronti. Io voglio dare sempre il massimo, il lavoro individuale è importante anche dopo gli allenamenti”.



E sui compagni: “Ci sono sempre stati tutti vicini, ci hanno mandato tanti messaggi. Siamo sempre rimasti uniti. Vlahovic è quello che ho sentito di più, poi anche Terzic e Badelj”.