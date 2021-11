Milenkovic: “Sin dal momento in cui sono arrivato qui mi hanno subito fatto capire l’importanza di questa partita. Non pensiamo ad una Juventus in crisi”

Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, in vista del match di sabato contro la Juventus, ha parlato così a Reuters: “So quanto significhi questa partita per la Fiorentina, Firenze e i tifosi. Sin dal momento in cui sono arrivato qui mi hanno subito fatto capire l’importanza di questa partita”.

Poi ha proseguito: “Noi non dobbiamo pensare al momento in cui arriva la Juventus, conosciamo i giocatori che ha e possono fare la differenza in ogni momento. Contro lo Zenit hanno fatto una grande partita e hanno vinto. Non possiamo pensare che la Juventus sia in crisi, perché ha giocatori che possono far male sempre all’avversario