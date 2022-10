Milenkovic: “Sono qui da sei anni, mi piace tutto di Firenze e della Fiorentina. Sento di essere diventato un leader”

In un’intervista rilasciata ad ATV, il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, oltre dell’esperienza al Mondiale che l’attende con la sua Serbia, ha parlato anche della sua esperienza in maglia viola: “Sono qui da sei anni e mi piace tutto. Mi piace la società, mi piacciono i tifosi e la città. Questo è un ambiente in cui mi trovo benissimo e dove si può crescere ancora”.

Poi ha aggiunto: “Ho firmato da poco un nuovo contratto ed è un onore per me il fatto che la Fiorentina abbia dimostrato di avere fiducia nei miei mezzi. Sento di essere diventato un leader in questo gruppo”.