Milenkovic sorride, prende forma la Fiorentina anti Atalanta. Problemi Sottil e il ritorno scaglionato dei nazionali

Per la Fiorentina arrivano buone notizie sul fronte Milenkovic; il centrale serbo è tornato ad allenarsi in gruppo e con questo ritorno che sembra sempre più probabile, prende forma la squadra che giocherà contro l’Atalanta.

Lavoro personalizzato però per Sottil che quindi dovrà essere tenuto d’occhio nei giorni che precedono la trasferta bergamasca. Dodò invece è ancora fuori: ci vorranno ancora un po’ di tempo per rivederlo in campo.

Intanto tra oggi e venerdì Italiano ritroverà i sette calciatori impegnati con le rispettive nazionali: da Gonzalez a Barak, da Kouame a Amrabat, fino a Jovic, Terzic e Zurkowski.