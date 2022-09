Ottime notizie arrivano dal Centro Sportivo Davide Astori dove la Fiorentina è scesa in campo per l’allenamento pomeridiano. Insieme al gruppo viola guidato da Vincenzo Italiano c’è anche Nikola Milenkovic, rientrato dopo la lesione di basso grado alla coscia. Lo si apprende da un video della sessione postato dalla società viola.

Recupero importante dunque in vista della partita contro l’Atalanta, per la quale il serbo, se non ci saranno soprese, dovrebbe essere convocato.