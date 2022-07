Milenkovic via? Il nome nuovo per la difesa della Fiorentina arriva dalla Ligue 1

In attesa di capire quale sarà il futuro di Nikola Milenkovic, la Fiorentina si sta muovendo sul calciomercato per non farsi trovare impreparata in caso di cessione. Il club viola sta provando a convincerlo a rimanere, proponendogli un altro rinnovo per una stagione, ma la volontà della società non sembra collimare con quella dello stesso giocatore.

Nei giorni scorsi è stato fatto il nome di Robin Le Normand, ma secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio la Fiorentina starebbe seguendo con attenzione anche un altro giocatore. Si tratta di Wout Faes, classe ’98 del Reims che piace anche a Torino e Sassuolo.

Nazionale belga, viene valutato circa quindici milioni di euro, la stessa cifra che la Viola conta di incassare dall’addio di Milenkovic. I suoi numeri nell’ultima stagione di Ligue 1? Trentasette partite e quattro gol.