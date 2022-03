Milenkovic via? La Fiorentina guarda in Francia e Spagna per sostituirlo

Se tra qualche mese Nikola Milenkovic dovesse dire addio, la Fiorentina non ha certo intenzione di farsi trovare impreparata. Per questo motivo, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, la dirigenza viola sta valutando diversi profili e sotto i riflettori sono finiti in diversi. A cominciare da Facundo Medina, argentino classe ’98 cresciuto nel Talleres ed oggi al Lens, in Francia. Il giocatore è l’osservato speciale di diversi top club, pure italiani.

Da non scartare nemmeno la pista che porta a Robin Le Normand, difensore francese classe ’96 della Real Sociedad che in questa stagione, ne LaLiga, non è mai stato sostituito e ha giocato tutti i minuti disponibili. La richiesta economica, però, rischia di essere altissima.