Milenkovic via, ma il capitolo cessioni potrebbe ampliarsi. Un discorso a parte per Amrabat

Per il mercato della Fiorentina c’è un capitolo cessioni ancora tutto da definire.

Milenkovic è in procinto di firmare con il West Ham ma a parte questo, che è un dato che possiamo dare per assodato, restano da seguire altre situazioni. Lirola ad esempio, ma anche Pezzella (nel mirino del Torino e Cagliari).

Un discorso a parte possiamo farlo per Amrabat. Il Torino lo vorrebbe in prestito. La Fiorentina, per il momento, non sembra interessata ad una proposta simile. Potrebbe optare per la cessione del giocatore qualora arrivasse un’offerta a titolo definitivo con una cifra importante, simile a quella versata al Verona.