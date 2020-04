Milenkovic: “Vlahovic? So quanto sia legato alla Fiorentina, gli piacerebbe lasciare il segno qui”

Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic, due amici e due giocatori importanti per la Fiorentina. Il difensore parla del futuro dell’attaccante, in un’intervista rilasciata a Tuttosport: “Se mi ha sorpreso sentirgli dire che vuol diventare una bandiera viola? Non mi ha stupito, so quanto Dusan sia legato a Firenze e a questi colori e quanto gli piacerebbe lasciare qui il segno. Per quanto mi riguarda in questo momento penso solo alla Fiorentina che insieme alla città mi ha accolto da subito benissimo facendomi sentire come a casa. E da parte mia ho sempre cercato di ricambiare tutto questo affetto mettendo massimo impegno e professionalità in campo e fuori“.