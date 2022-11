Milenkovic: “Vogliamo arrivare in fondo alla Conference, dobbiamo essere ambiziosi. Jovic sta ritrovando fiducia, lo vedo bene”

Il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic, in un’intervista per TLN TV, ha parlato degli obiettivi per questa stagione e del suo connazionale viola Jovic, oltre che dell’ex Vlahovic: “Siamo molto contenti di aver passato il turno di Conference, uno dei nostri obiettivi è arrivare in fondo in Europa. Sappiamo che non sarà facile, perché ci sono buone squadre, ma dobbiamo essere anche ambiziosi. In Italia c’è un gioco molto più tattico rispetto alle coppe europee, dove il gioco è molto più aperto”.

E su Jovic: “Si sta ambientando bene e noi lo stiamo aiutando affinché questo processo sia il più veloce possibile. Ultimamente sta facendo bene, segnando anche diversi gol, la cosa più importante per un attaccante. Deve ritrovare fiducia, ma lo vedo molto bene e ci darà una grande mano”.

E infine: “Giocare per la nazionale è sempre un onore. Vlahovic? È giovane, ha ancora tanto da dimostrare. Milinkovic-Savic invece è completo e sta mostrando stagione dopo stagione tutto il suo potenziale. È una fortuna avere giocatori come loro con la Serbia”