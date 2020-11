Milik alla Fiorentina? I viola ci possono fare un pensierino a patto che De Laurentiis…

Arkadiusz Milik alla Fiorentina a gennaio? La situazione è sicuramente complessa, perché di mezzo ci sono i pessimi rapporti, le punizioni e le carte bollate che dividono il polacco e il Napoli nella persona di De Laurentiis.

In estate, la società viola aveva pensato concretamente a Milik, ma i margini per aprire una trattativa sono stati quasi sempre vicini allo zero, questo è quello che si legge su La Nazione. Inizialmente, il bomber polacco si aspettava chiamate da club più potenti della Fiorentina. Poi, il presidente del Napoli l’aveva sì lasciato sul mercato, ma a una cifra da matti: 40 milioni.

Che cosa potrà accadere a gennaio? Il manager del giocatore è al lavoro per favorire l’addio dal club azzurro e Milik ha necessità di riprendere a giocare e per poter così disputare gli Europei con la propria nazionale. La Fiorentina può farci di nuovo un pensierino (forse), ma prima vorrà sapere che prezzo ’sparerà’ De Laurentiis.