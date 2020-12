Milik apre gli occhi e vede l’Europeo scivolare via: ecco perché l’ipotesi Juve perde fascino e la Fiorentina torna in gioco

Uno scenario a dir poco prevedibile quello descritto dal Corriere dello Sport e relativo ad Arkadiusz Milik: in pratica, pare che il polacco abbia scoperto che continuando a fare lo spettatore fino a giugno non sarà convocato dal suo ct per Euro 2021. E dire che l’attaccante l’estate scorsa aveva atteso tranquillamente la scadenza del mercato, dopo aver solo sfiorato la Roma, che nel frattempo ha preso Borja Mayoral, e con la Juve che si è promessa a lui ma solo a parametro zero dal prossimo luglio. Una data che a Milik non può tornare utile perché la kermesse sarà già in corso.

Ecco dunque che l’opzione dell’addio a parametro zero perde di fascino e con una Roma già a posto davanti, la Fiorentina, che per forza di cose arriva in terza fila come candidatura può tornare in gioco. L’attaccante vorrebbe comunque una cifra sui 4 milioni, che la società viola potrebbe pensare di dargli anche nell’ottica del probabile addio di Ribery del prossimo giugno. Starebbe a Milik mettersi in gioco in un club dove certamente rappresenterebbe il titolare indiscusso.