Milik intriga la Fiorentina: Sul polacco c’è già la Juventus. Ma altre piste restano aperte…

Alla Fiorentina serve un centravanti per la prossima stagione che possa essere una garanzia in fatto di rendimento e gol segnati. Ed è per questo motivo che l’ipotesi Milik intriga, eccome, il club viola. Lo si legge stamani sul Corriere dello Sport-Stadio.

Sul polacco del Napoli, c’è già la Juventus e strapparlo ai bianconeri non sarà facile. Sul quotidiano sportivo si legge anche che nello stesso ruolo restano sempre aperte le strade che portano a Mandzukic e a Thuram, mentre sembra sempre più difficile che il Torino si privi di Belotti.