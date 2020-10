Milik: “La Fiorentina? Colloqui e interesse di diverse squadre. Sono stato vicino ad un trasferimento in Italia. Avevo dato il mio ok, ma…”

Il nome di Arkadiusz Milik è stato uno di quelli che ha animato l’ultimo mercato. Anche quello della Fiorentina. Il giocatore ne parla direttamente dal proprio paese su SportoweFakty: “Il mio destino è rimasto in bilico fino alle ultime ore del mercato – ha detto – il Napoli voleva prolungare il contratto con me per altri cinque anni. Il club mi ha dato una scelta: firmare un contratto o andare via. Ho deciso di andare a provare qualcosa di nuovo altrove. Il manager, Dawid Pantak, stava cercando un club per me. C’era interesse da parte di alcune squadre, ci sono stati colloqui. La pandemia di coronavirus ha complicato alcune cose, così come è successo a molti altri calciatori. Non ha aiutato neanche me. Ho già ricevuto altre offerte in estate. Juventus, Atletico Madrid, Roma, Fiorentina? Non voglio fornire dettagli o nomi di squadre. Affinché il trasferimento avvenga, è necessario raggiungere un accordo tra il giocatore ed entrambe le squadre. C’è stato il via libera da parte mia. Ma i club non andavano d’accordo. E sono rimasto a Napoli. Non voglio dire pubblicamente a quale squadra ero più vicino, ma era italiana”.



