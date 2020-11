Milik, la Fiorentina è una buona sponda per mettersi in mostra. Il manager al lavoro per giungere ad un accordo col Napoli

Oltre a Piatek, attenzione della Fiorentina ancora rivolta all’altro attaccante polacco, Milik che era finito nell’orbita dei viola nel corso dell’ultimo mercato. Sulle sorti di questo giocatore ci ritorna sopra La Nazione stamani.

Il manager di Milik sta lavorando molto con la proprietà azzurra per raggiungere un accordo che possa liberare il giocatore dal ’fuori rosa’ di queste settimane e ridargli una chance di giocare anche in vista del prossimo Europeo. Resta da capire se De Laurentiis è pronto a mettersi al tavolo di Commisso per parlare dell’attaccante e se lo stesso Milik possa essere davvero interessato di affrontare una proposta dalla società viola.

Se ne riparlerà sicuramente da qui alla fine del 2020. E sicuramente alla Fiorentina troverebbe quello spazio necessario per mettersi in mostra agli occhi del proprio selezionatore Brzęczek.