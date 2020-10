Milik, la prima scelta fino all’ultimo secondo: ma manca il suo ‘si’ per poter finalizzare una trattativa tutt’altro che semplice

Che i viola siano stati sulle tracce del centravanti del Napoli Arkadiusz Milik non è certo un segreto ormai. Sembra però che l’attaccante polacco non abbia mai totalmente aperto alla Fiorentina. Secondo La Gazzetta dello Sport il suo mancato trasferimento alla Roma prima e poi al Tottenham, ha fatto auspicare ai viola di poter mettere a segno un colpaccio all’ultimo minuto. Fino a ieri sera però non è arrivato nessun si da parte del centravanti polacco. Il giocatore è partito ieri per la Polonia dove resterà bloccato per essere stato contatto a Napoli con i giocatori risultati positivi al Covid-19,ovvero il connazionale Zielinski ed Elmas. In tutto questo quadro va evidenziato che domani alle 20 chiude il mercato. Se la Fiorentina davvero vuole provare a prendere un centravanti deve sbrigarsi altrimenti il rischio di rimanere a mani vuote esiste ed è concreto.

