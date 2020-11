Milik rompe gli indugi, il polacco vuole lasciare Napoli già a gennaio. Ecco la richiesta del club partenopeo

Arkadiusz Milik, nome che è stato decisamente caldeggiato anche per l’attacco della Fiorentina in estate, avrebbe rotto gli indugi: l’attaccante polacco avrebbe deciso di lasciare il Napoli a gennaio e lo avrebbe già comunicato al proprio entourage. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’intento del centravanti azzurro sarebbe quello di non aspettare più l’estate, quando potrebbe andar via a parametro zero (l’attuale contratto con il sodalizio partenopeo scadrà infatti il 30 giugno del 2020), per cambiare squadra in maniera definitiva. Una nuova esperienza altrove, dunque: perché Arek ha bisogno di giocare, se vuole sperare di volare all’Europeo e disputarlo da protagonista difendendo i colori della sua Polonia. Diverse società avrebbero già manifestato un certo interesse per l’ex attaccante dell’Ajax e potrebbero farsi avanti per tentare di acquistarlo nei prossimi mesi. Per farlo partire, Aurelio De Laurentiis chiederebbe circa 18 milioni di euro. Non resta che attendere l’offerta giusta.

