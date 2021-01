Milik verso la Ligue 1? La conferma di Villas Boas: “È l’opzione più difficile”

Il futuro di Arkadiusz Milik è uno dei temi più caldi della sessione invernale di calciomercato. L’attaccante del Napoli ha comunicato da tempo che non rinnoverà il contratto, quindi o verrà ceduto nelle prossime settimane o potrà firmare a parametro zero con qualsiasi squadra. La Fiorentina, soprattutto in estate, ha pensato con forza al polacco, ma alla fine ha deciso di rimanere in Campania. Da inizio stagione non ha giocato un minuto, un dato che non entusiasma il ct della Polonia in vista degli Europei.

Tra le tante squadre che pensano a Milik, c’è anche l‘Olympique Marsiglia. Ne ha parlato il tecnico, André Villas-Boas, in conferenza stampa: “Abbiamo molti problemi, come sapete, a causa dell’immobilismo nell’ultima finestra di mercato. Milik non è l’unica opzione ma è sicuramente la pista più difficile. È un giocatore importante. Al momento non è facile. Discuteremo di nuovo con il presidente, per sapere cosa possiamo fare. Al momento stiamo vagliando molte opzioni e siamo in una posizione in cui dobbiamo fare qualcosa”.