Milinkovic-Savic alla Fiorentina? Intanto il Torino ha già individuato il sostituto

Con goni probabilità Vanja Milinkovic-Savic lascerà il Torino. Il portiere serbo non ha convinto il suo connazionale Juric che aveva già deciso di cambiarlo nel corso della stagione scorsa. La Fiorentina ci sta pensando tanto da aver già intavolato una trattativa, in parallelo con l’operazione che porterà Bartlomiej Dragowski lontano da Firenze.

L’affare tra il Torino e la Fiorentina per l’estremo difensore serbo è già sul tavolo: la formula possibile è quella del prestito, che garantirebbe quindi una nuova alternanza con Terracciano. Nel frattempo la società granata ha già individuato il sostituto di Vanja: si tratta di Gabriel, portiere brasiliano che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Lecce. Con lui e Berisha il Torino è pronto a rifarsi il look in porta, a cominciare dall’addio a Milinkovic.