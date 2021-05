Milito: “Martinez Quarta è un grandissimo giocatore. Sta facendo bene alla Fiorentina”

Da quando Beppe Iachini è tornato alla Fiorentina, Lucas Martinez Quarta ha perso posizioni nelle gerarchie della retroguardia viola. In patria, però, il difensore argentino continua ad avere estimatori, visto che ormai è diventato un titolare dell’Albiceleste.

Di lui ne ha parlato anche Diego Milito, ex attaccante di Genoa e Inter, a Sky Sport: “Ci sono tanti difensori argentini di grande valore. Martinez Quarta è un grandissimo calciatore: aveva messo le sue doti in mostra al River Plate e oggi sta facendo bene alla Fiorentina. In Italia mi viene in mente anche Romero dell’Atalanta“.