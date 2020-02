Minacce e insulti a Cutrone: La Fiorentina (per ora) non interviene. Ma i fatti non hanno lasciato la società indifferente

Nella giornata di ieri, il profilo Instagram dell’attaccante della Fiorentina, Patrick Cutrone, si è riempito di vergognosi insulti e addirittura di inaccettabili minacce arrivate da parte dei tifosi del Milan. Al momento il club viola ha deciso di non prendere iniziative in merito, ma i fatti non hanno lasciato la società indifferente. In passato la Fiorentina era già intervenuta per cercare di arginare questo fenomeno. Era un’altra proprietà e un’altra situazione perché in quel caso c’era da tutelare la memoria di Davide Astori, ma l’attenzione non è venuta meno verso questo tipo di comportamenti anche con il passaggio a Commisso.