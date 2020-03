Minieri: “Non mi sorprende l’exploit di Castrovilli, alla Fiorentina consiglierei Riccardi”

L’agente del giovane viola Gaetano Castrovilli, Michelangelo Minieri è intervenuto a RTV 38 parlando del futuro del suo assistito: “L’ho visto crescere tantissimo in due anni di Serie B, quindi il suo exploit non mi sorprende. L’impatto con la Serie A è stato incredibile.Non era semplice calarsi in questo modo in una categoria del genere e lui lo ha fatto con fisicità, talento e personalità”.

E sul ruolo: “Con il passare del tempo potrà fare tutti i ruoli, starà solo all’allenatore scegliere quello che più si addice al ragazzo. Ha dimostrato di avere tante qualità nelle progressioni.

E su altri giovani da consigliare alla società viola: “Ho tanti ragazzi che stanno facendo bene e parleranno molto di sè, ma il più promettente è Alessio Riccardi della Roma”