Minimo sforzo massima resa per la Fiorentina: basta un gol di Barak per spedire i viola ai quarti di Coppa Italia. Ad attenderli c’è il Torino

90+7′- Finisce qui la partita. La Fiorentina vince 1-0 sulla Sampdoria grazie all’unico gol del match firmato Antonin Barak. La formazione di Italiano avanza ai quarti di Coppa Italia, dove ad attenderla c’è il Torino.

90+7′ Giallo anche per Contini

90+2′- Ennesimo fallaccio di Murillo, che interviene scomposto su Nico Gonzalez. Doppio giallo e rosso per il difensore della Sampdoria, che finisce la partita con qualche minuto di anticipo

90′- Sono 5 i minuti di recupero

88′- E’ ancora il povero Kouame a ricevere un fallo all’altezza della bandierina. Giallo anche per Rincon. Alla battuta va Biraghi che trova Gonzalez di testa, l’argentino non inquadra la porta

87′- Si lotta in mezzo al campo, ma poche occasioni da una parte e dall’altra

82′- Italiano utilizza gli ultimi due slot: fuori Barak e Terzic. Dentro Castrovilli e Biraghi

78′- Spinge la Samp, con la Fiorentina che si chiude. I blucerchiati però non si sono ancora resi pericolosi

77′- Ancora un cambio per la Fiorentina: esce Amrabat entra Bonaventura. Per la Samp fuori Sabiri dentro Malagrida

71′- Doppio cambio in casa Fiorentina: fuori Jovic e Quarta, dentro Gonzalez e Milenkovic

70′- Contropiede viola con Duncan che imbuca per Ikonè, ma il francese si trova in fuorigioco.

69′- Angolo per la Sampdoria. La palla viaggia verso Gollini, che viene ostacolato da Amrabat e rischia la frittata

67′- Sampdoria pericolosa in avanti. Cross di Augello sul quale Amrabat prova ad appoggiare di spalla a Gollini. Palla pericolosa smanacciata lontano dal portiere viola

65′- Ancora un duro scontro in mezzo al campo. Questa volta i protagonisti sono Martinez Quarta e Amione. I due vengono scortati fuori dal campo dai medici

63′- Doppio cambio in casa Sampdoria. Fuori Zanoli e Paoletti, dentro Leris e Yepes Laut

59′- Ci prova Kouame con un tiro dal limite dell’area, ma esce una palla strozzata che Contini controlla agilmente. Spinge ancora la Fiorentina con l’ivoriano, che poco dopo conquista un calcio d’angolo. Nulla di fatto dopo la battuta

55′- Colpo in faccia subito da Dodo dopo uno scontro di gioco. Medici in campo, ma non sembra nulla di grave

53′ – Ci pensa Terzic a battere l’angolo “corto”. Svetta Jovic, ma la palla finisce a lato

52′- Terzic lancia Kouame, che punta Murillo sul lato corto dell’area. Abbattuto l’ivoriano a giallo per il difensore della Samp

48′- Si fa vedere in avanti anche la Sampdoria con un’azione macchinosa. Rimane senza impegni Gollini

46′- Subito una grande combinazione in avanti per la Fiorentina. Terzic per Barak, che serve Kouame. Ci prova l’ivoriano dal limite laterale dell’area piccola. Bella risposta di Contini che salva

46′- Ricomincia la partita con un cambio per la Sampdoria: fuori Montevago dentro Lammers. Fuori anche Verre per Augello.

45+2′- Finisce qui il primo tempo. Tante occasioni per i viola, che però capitalizzano una sola volta. Sampdoria pressoché innocua.

45+1′- Che errore di Jovic! Il serbo stacca di testa in area. La palla rimane lì e si trova a tu per tu con Contini. Palla clamorosamente a lato

45′- Due minuti di recupero

44′- Brutto colpo alla testa subito da Duncan al centro del campo dopo uno scontro con Rincon. Tutto risolto per il ghanese

42′- Ancora una bella incursione sulla destra firmata Dodo-Ikonè, ma ai due manca ancora il guizzo per chiudere l’azione. In questo caso è il brasiliano a mettere dentro un pallone troppo debole per il francese

38′- Jovic sfrutta un’incertezza difensiva della Sampdoria, raccoglie il pallone e mette in rete con un tocco morbido. Ma il VAR annulla tutto per la posizione di fuorigioco iniziale dell’attaccante serbo

36′- Ottimo inizio di gara per Duncan che in questo caso mette in mezzo un bel cross per Kouame. L’ivoriano si coordina bene ma schiaccia a lato di testa. Buona occasione per la Fiorentina

32′- La Fiorentina gestisce male un possesso offensivo e la Samp riparte forte con Djuricic. Amrabat è costretto a spendere il fallo e arriva il cartellino giallo per lui

30′- Ancora una galoppata di Terzic sulla corsia mancina, ma il suo cross è deviato e finisce facilmente nelle mani del portiere blucerchiato

25′- GOOOOOOOOOOOOL FIORENTINA!!! Antonin Baraaaaakk!!! Sulla punizione battuta da Duncan, Jovic svetta di testa, ma la palla viene ribattuta. Il centrocampista ceco dal centro dell’area si coordina alla perfezione e mette alle spalle di Contini!

24′- Arriva la prima ammonizione della partita ed è per Sabiri. Il marocchino tira la maglia a Ikoné su una bella incursione verso il centro. Occasione per la Fiorentina su punizione

21′- La Sampdoria vicina al vantaggio su calcio d’angolo. La battuta di Murillo, con la palla che, colpita di testa, termina poco sopra la traversa di Gollini. Sul capovolgimento di fronte, è Kouame a non gestire bene la palla nel contropiede viola

15′- Buona occasione ancora per la Fiorentina, che guadagna una punizione sulla trequarti con Ikoné. Battuta veloce e palla al francese, che salta l’avversario e ci prova, ma il suo tiro viene ribattuto. Sulla palla vagante si fionda dunque Duncan da fuori area, ma il suo tiro finisce a lato sul fondo

8′- Ci prova ancora la Fiorentina, con Jovic che serve Kouamé di testa. L’ivoriano prova l’imbucata per il compagno serbo in avanti, ma Contini è bravo a leggere la traiettoria e bloccare

5′- Forcing della Fiorentina che ci prova prima con un colpo di testa sporcato di Jovic. Ikoné è bravo a recuperare la palla e servirla a Dodo, ma il suo cross è fuori misura

3′- Prima sortita offensiva della Fiorentina. Cross di Kouame messo in angolo dalla difesa della Samp. Sulla battuta è Contini a respingere con i pugni

1′- Si comincia al Franchi! La Fiorentina attacca sinistra a destra della tribuna, in maglia viola, pantaloncini bianchi e calzettoni viola.

FIORENTINA (4-2-3-1): Gollini; Terzic, Quarta (C), Ranieri, Dodo; Amrabat, Duncan; Ikoné, Barak, Kouamé; Jovic.

SAMPDORIA (3-4-1-2): Contini; Murillo, Colley, Amione; Zanoli, Paoletti, Rincon, Murru; Djuricic; Sabiri, Montevago.

Una giornata importante per continuare a coltivare il sogno di un trofeo. La Fiorentina oggi alle ore 18:00 sfiderà la Sampdoria di Stankovic negli ottavi di finale di Coppa Italia al Franchi. Un’occasione veramente ghiotta per accedere ai quarti della competizione, in cui ad aspettare la squadra di Italiano c’è il Torino di Juric. Sfida in programma il Primo Febbraio ma oggi occorre passare il turno.

Fischio d’inizio come detto alle 18, agli ordini del sig. Paterna della sezione di Teramo, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e per le voci dei protagonisti a fine gara.

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.