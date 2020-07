Miniritiro vicino a Firenze per la Fiorentina. Weiss: “L’accordo in essere col club viola lo portiamo all’anno prossimo”

Niente ritiro precampionato sulle Dolomiti per la Fiorentina. Il club viola prima dell’inizio della prossima stagione dovrebbe fare un qualcosa di ridotto con ogni probabilità in Toscana, non lontano da Firenze.

Con Moena, l’appuntamento è rimandato al 2021, come conferma il direttore dell’APT della Val di Fassa, Andrea Weiss, il quale ha parlato con il Corriere Fiorentino: “L’accordo in essere (che prevede un ultimo anno di contratto, ndr) lo portiamo all’anno prossimo – spiega– in modo da godere entrambe le parti di reciproche opportunità: la Fiorentina quella di potersi allenare e preparare nella giusta maniera, noi quella di accogliere i tifosi in un contesto di sicurezza totale, dall’afflusso alle tribune alla vicinanza alla squadra. Cose che, in questo momento, sono precluse a causa dei protocolli sanitari”.